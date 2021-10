Hugo Falcão realça importância do jogo frente ao FC Porto

Esta será apenas a segunda vez que o Sintrense medirá forças com um grande do futebol nacional – após a derrota (0-3) com o Sporting em 1972 – e na antevisão do jogo histórico para o emblema de Sintra, o técnico Hugo Falcão salientou a importância de defrontar o FC Porto.

“É muito importante para nós um jogo destes logo no segundo ano do nosso projeto, para percebermos a diferença que existe entre uma equipa que está no Campeonato de Portugal e uma que está na 1ª Liga. Temos realizado alguns jogos de treino frente a equipas de campeonatos superiores e é bom para os nossos jogadores verem a diferença que existe e o que é que eles têm de percorrer para lá chegar”, sublinhou.

Para o treinador, de apenas 30 anos, ter um plantel jovem não é um problema, pelo contrário. “Se tiver que apresentar uma equipa só de jovens, vou apresentar e eles vão ter de resolver o problema”, rematou Hugo Falcão, garantindo que “toda a gente está motivada”, mas que os dragões não estarão para “brincadeiras”: “É uma equipa que não facilita e de certeza que vai escolher o melhor onze dentro do possível”.

Sobre uma eventual pressão, essa não se faz sentir no seio da equipa, apesar dos últimos dias terem sido atípicos. “Foi uma semana diferente, com maior visibilidade. Há pressão para nós, mas é quando não ganhamos em casa. Aí é que a pressão existe. Num jogo da Taça, eu acho que eles só têm que ser profissionais, num projeto que é semiprofissional. É o nosso dever”, finalizou.



"Boa oportunidade"



Quem também abordou o duelo foi o capitão do Sintrense, David Teles. "Estamos motivados e confiantes. É uma boa oportunidade para nós, até pelo facto de ser um jogo da Taça, que toda a gente gosta de jogar", começou por dizer.



Uma ocasião única não só para os jogadores, mas também para o clube. "Esta semana tivemos muitas pessoas a acompanhar-nos. Até o Cândido [Costa] ficou surpreendido com as nossas condições e pela nossa maneira de trabalhar. Nós temos bons jogadores e este jogo vai ser uma boa oportunidade para o demonstrarmos", frisou.



De resto, e num tom mais descontraído, David Teles revelou o jogador do plantel dos dragões com quem mais se identifica: "Eles têm muito bons jogadores. Há vários que vejo e aprecio, como por exemplo o Sérgio Oliveira."



Autor: F. G.