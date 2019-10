Iluminação do estádio do Cova da Piedade passou último teste

Os testes à iluminação provisória no Estádio José Martins Vieira prolongaram-se pela madrugada de ontem, tendo as medições de luminosidade necessárias para dar o aval à transmissão televisiva terminado já perto das 4h da manhã. A morosidade do processo deveu-se a um ligeiro atraso na instalação dos projetores, mas também ao facto de ser necessário medir a intensidade da iluminação em 80 pontos diferentes do relvado.

Também na noite de quarta-feira foram realizadas as últimas reuniões preparatórias com a Polícia de Segurança Pública de Almada, as equipas de socorro e a Proteção Civil, estando tudo a postos para a visita dos campeões nacionais, que gerou uma grande onda de entusiasmo na margem sul.