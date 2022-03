Já são conhecidos os horários da 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as datas e os horários dos jogos da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.O FC Porto-Sporting vai disputar-se a 21 de abril, uma quinta-feira, às 20h15, enquanto o Mafra vai receber o Tondela no dia anterior, também às 20h15.Recorde-se que os dragões partem em vantagem, após terem vencido em Alvalade por 2-1. O mesmo sucede com o Tondela, que bateu o Mafra por 3-0 na 1.ª mão da eliminatória.20 abril - quarta feira, 20h15: CD Mafra x CD Tondela (Sport TV)21 abril - quinta feira, 20h15: FC Porto x Sporting CP (TVI)