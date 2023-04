Já é conhecido o árbitro do Famalicão-FC Porto referente à Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Gustavo Correia para dirigir o Famalicão-FC Porto de quarta-feira (20h30), em jogo referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.O juiz da AF Porto terá Tiago Costa e Inácio Pereira como assistentes, enquanto no VAR, desde a Cidade do Futebol, estará Hugo Miguel, ficando o AVAR a cargo de Pedro Felisberto.O 4.º árbitro Bruno Costa completa a equipa de arbitragem para o jogo cujo pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.