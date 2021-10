Já é conhecido o horário do sorteio da 4.ª ronda da Taça de Portugal

O sorteio dos 16 jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal realiza-se na próxima quinta-feira, às 17 horas, na Cidade do Futebol. Refira-se que esta será a primeira ronda desta 82ª edição da prova rainha em que não haverá quaisquer condicionamentos em relação às equipas visitadas e visitantes, ou seja, já poderá haver embates entre formações do escalão principal. Qualificaram-se para esta fase da competição 15 equipas da Liga Bwin, dez da Liga Portugal 2 Sabseg, três da Liga 3 e quatro do Campeonato de Portugal.