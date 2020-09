Já é conhecido o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

Decorreu esta quinta-feira o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal. Nesta primeira ronda, participam 131 clubes: 88 do Campeonato de Portugal (das 96 formações saem o Armacenenses, que desistiu do Campeonato de Portugal depois de estar inscrito, o Pedras Salgadas e as equipas B) e as restantes 43 pertencem dos distritais.





As equipas foram divididas em oito séries de forma a minimizar distâncias e 21 clubes ficam isentos. Recorde-se que os clubes da 2.ª Liga integram a prova a partir da 2.ª ronda e os da Liga NOS começam apenas na 3.ª eliminatória.Berço - VilaverdenseAmares (D) - VianenseBragança - Os Limianos (D)Caçadores Taipas (D) - Fafe SADMaria Fonte - MontalegreCerveira - BritoÁguia Vimioso- MirandelaFelgueiras 1932 - Aves, SADSão Martinho - PevidémPorto Cruz (D) - CamachaUnião Madeira SAD - TirsensePedras Rubras - AmaranteVila Real - MondinenseTrofense SDUQ - Vila Meã (D)Coimbrões - Valadares GaiaGondomar - Mêda (D)Santa Marta Penaguião (D) - Cinfães (D)S. João Ver SAD - Lusitânia LourosaUnião Paredes - Castro DaireCâmara Lobos - LeçaCanelas 2010 - Foz (D)Calvão (D) - Carapinheirense (D)Lusitano Vildemoinhos - Águias Moradal (D)Ferreira Aves (D) - Sanjoanense SADBeira Mar - Oliveira HospitalAguiar Beira (D) - Vila Cortez MondegoAnçã (D) - Tocha (D)Anadia - CondeixaFátima SAD - OleirosSertanense - Benfica Castelo BrancoPortalegrense 1925 (D) - MarinhenseComércio e Industria Tomar - Portomosense (D)Crato (D) - União Leiria SADGRAP - Alqueidão Serra (D)Alcains - Vitória SernacheEriceirense (D) - LouresFazendense (D) - 1.º DezembroPêro Pinheiro - Praiense SADAlverca SAD - Guadalupe (D)Lourinhanense - União Santarém SADSacavenense - Sintrense SADUnião Torreense SAD - União Almeirim SADFabril Barreiro - Rabo PeixeReal SDUQ - Lusitânia Açores (D)Ideal - Vale Formoso (D)S. Roque (D) - Club Football Estrela SADOriental Dragon - Fayal (D)Barreirense (D) - Madalena (D)Pinhalnovense SAD - Atlético (D)Olhanense SAD - Lusitano Ginásio SADFerreiras (D) - LouletanoMoura - Culatrense (D)Mineiro Aljustrelense - Praia Mil Fontes (D)Lusitano Évora (D) - MoncarapachenseVasco Gama (D) - Juventude SportEsperança Lagos, Merelinense, Vitória Futebol SAD, Ovarense (D), Águeda, Caldas, Mortágua, Fontinhas, Vidago, Olímpico Montijo SAD, Amora SAD, Vilar Perdizes (D), Monção (D), Estudantes Africanos Bragança (D), Rebordelo (D), Salgueiros SAD, União Idanhense (D), Grupo União Sport, Espinho, Sesimbra (D) e Oriental Lisboa SDUQ.Legenda:(D) - Campeonatos Distritais