Já há árbitros para os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

O Conselho Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta quinta-feira os árbitros nomeados para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal que arranca hoje com o Rebordosa-Sp. Braga.O jogo que opõe o Braga ao Rebordosa vai contar com a arbitragem de Bruno Costa, com Carlos Martins e Jorge Fernandes como assistentes, enquanto que, no jogo do Benfica frente ao Lusitânia, vão estar presentes Ricardo Baixinho, auxiliado por José Mira e Nuno Pires.No jogo entre Sporting e Olivais de Moscavide, Hélder Carvalho vai ser o árbitro principal, assistido por Pedro Martins e Diogo Pereira. Já o FC Porto-Vilar de Perdizes estará ao comando de Carlos Macedo, auxiliado por Fábio Silva e José Pereira.(20h)Árbitro: Bruno CostaAssistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes4.º árbitro: Rui Lima(16h30)Árbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: José Mira e Nuno Pires4.º árbitro: Diogo Rosa(19h)Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Luís Máximo(20h45)Árbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4.º árbitro: Diogo Mesquita(11h)Árbitro: Halim ShirzadAssistentes: Vítor Aires e Pedro Sousa4.º árbitro: João Rodrigues(14H)Árbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Miguel Ribeiro(15h)Árbitro: Gonçalo NevesAssistentes: André Botelho e Rúben Silva4.º árbitro: Flávio Lima(15h)Árbitro: Bruno VieiraAssistentes: Francisco Pereira e Rui Cidade4.º árbitro: Dinis Gorjão(15h)Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: João Carvalho(17h)Árbitro: João AfonsoAssistentes: Filipe Fernandes e David Soares4.º árbitro: Christian Rodrigues(15h30)Árbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Hugo Marques4.º árbitro: André Neto(19h)Árbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Ricardo Carriço(20h)Árbitro: Vítor FerreiraAssistentes: André Costa e João Macedo4.º árbitro: Fábio Silva(20h45)Árbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Pedro Martins e Diogo Pereira4.º árbitro: Pedro Ramalho(11h)Árbitro: António NobreAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: Rui Madeira(14h)Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Rui Teixeira e Vasco Marques4.º árbitro: Hugo Silva(15H)Árbitro: Dinis GorjãoAssistentes: Ricardo Saraiva e Miguel Martins4.º árbitro: João Soares(15h)Árbitro: Tiago MartinsAssistentes: Hugo Ribeiro e Hugo Coimbra4.º árbitro: Marcos Brazão(15h)Árbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Nuno Pereira e Rudi Rodrigues4.º árbitro: Daniel Vale(15h)Árbitro: Márcio TorresAssistentes: João Morte e Alexandre Ferreira4.º árbitro: Tiago Neves(15H)Árbitro: Rúben CardosoAssistentes: Roberto Santos e João Tavares4.º árbitro: André Marques(15h)Árbitro: André NetoAssistentes: David Barbosa e Artur Veiga4.º árbitro: Ricardo Pinto(15h)Árbitro: Carlos TeixeiraAssistentes: André Ferreira e João Martins4.º árbitro: Humberto Teixeira(15h)Árbitro: Flávio DuarteAssistentes: Ana Lóide e Fábio Monteiro4.º árbitro: Sérgio C. Jesus(15H)Árbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Sérgio jesus4.º árbitro: Pedro Vieira(15h)Árbitro: José BessaAssistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha4.º árbitro: João PinhoÁrbitro: Nuno OliveiraAssistentes: Alexandre Cebolas e João Trigo4.º árbitro: Bruno Fragoso(15H)Árbitro: Sérgio GuelhoAssistentes: Rodrigo Roque e Miguel Martins4.º árbitro: João Casegas(15h30)Árbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Pedro Mota e Gonçalo Freire4.º árbitro: Luís Filipe(17h)Árbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Carlos Campos e Luís Viegas4.º árbitro: Daniel Martins(20h)Árbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Fábio Loureiro