Já são conhecidas as datas e horários dos 'oitavos' da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta terça-feira as datas e os horários dos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, uma eliminatória que arrancará no dia 10 de janeiro com os duelos entre Leixões e Famalicão (18h45) e Varzim e Benfica (20h45).Os restantes jogos da 5.ª eliminatória da prova rainha disputam-se nos dois dias seguintes (quarta e quinta-feira), com o Lank Vilaverdense a defrontar em casa o B SAD a partir das 14 horas, o Nacional a receber o Rabo de Peixe em jogo agendado para arrancar às 17h30. O dérbi minhoto entre Sp. Braga e V. Guimarães está marcado para as 18h45, já o duelo entre Ac. Viseu e Beira-Mar está previsto começar às 20h15. Trinta minutos depois, o FC Porto recebe o Arouca (20h45).Vitória de Setúbal e Casa Pia encerram esta ronda de jogos na quinta-feira (dia 12), às 19h45.