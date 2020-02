Já são conhecidos os árbitros para os jogos da 1.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, os árbitros nomeados para arbitrar os encontros da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.





Hugo Miguel, árbitro da AF Lisboa, foi o árbitro selecionado pelo CD para arbitrar o encontro entre o Benfica e FC Famalicão, marcado para as 19h15 desta terça-feira, no Estádio da Luz, tendo como assistentes Bruno Jesus e Ricardo Santos, sendo que João Bento irá assumir o papel de quarto árbitro. O vídeo-árbitro (VAR) deste encontro será Bruno Esteves e o assistente (AVAR) André Campos.Já João Pinheiro, árbitro da AF Braga, irá apitar o Académico de Viseu-FC Porto, agendado para as 20h45 desta terça-feira, no Estádio do Fontelo. Os assistentes do juiz da partida serão Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, sendo que Gustavo Correia será o quarto árbitro. O video árbitro do encontro (VAR) será Carlos Xistra e contará com o auxílio (AVAR) de Marco Vieira.