Já são conhecidos os horários da 5.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Benfica recebe o Sp. Braga a 18 de dezembro, enquanto o FC Porto defronta o Santa Clara, no Estádio do Dragão, dia 19 do mesmo mês.14h15: Ac. Viseu (2.ª Liga) - GD Chaves (2.ª Liga) (Canal 11)17h45: Varzim SC (2.ª Liga) - Anadia FC (CP) (Canal 11)20h30: AC Marinhense (CP) - Rio Ave FC (LN) (Sport TV)14h15: Sertanense FC (CP) - CF Canelas 2010 (CP) (Canal 11)18h45: FC Paços de Ferreira - SC Espinho (Canal 11)20h45: SL Benfica - SC Braga (RTP)19h15: FC Porto (LN) - CD Santa Clara (LN) (RTP)20h30: FC Famalicão (LN) - CD Mafra (2.ª Liga) (Sport TV)