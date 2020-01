Já são conhecidos os horários das meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica recebe o Famalicão e o FC Porto defronta o Académico de Viseu no estádio do Fontelo, em 04 de fevereiro, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Quanto aos jogos da segunda mão, também já têm datas definidas, com o Benfica a deslocar-se a casa do Famalicão em 11 de fevereiro, a partir das 20:45, e o FC Porto a receber no dia seguinte, à mesma hora, no Dragão, o Académico de Viseu, jogo que será transmitido pela RTP1.

O Benfica apurou-se para as meias-finais ao vencer na terça-feira o Rio Ave por 3-2, no estádio da Luz, enquanto o FC Porto garantiu, no mesmo dia, uma das quatro vagas disponíveis, ao vencer na receção ao Varzim por 2-1.

Já o Famalicão e o Académico de Viseu conseguiram apurar-se ao eliminarem o Paços de Ferreira, em casa, e o Canelas 2010, fora, respetivamente, ambos com vitórias por 1-0.