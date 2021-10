João Carlos Pereira: «Encaramos este jogo como uma oportunidade»

Apesar de o jogo com o Famalicão ser de grau de dificuldades elevado, João Carlos Pereira, treinador da Académica, acredita que a equipa pode vencer e dessa forma dar o primeiro passo para começar também a recuperar na Liga Sabseg.

“Encaramos este jogo como uma oportunidade. Seria inconsciente se dissesse que não estava preocupado com o campeonato, mas o nosso foco está sobretudo em aumentar competências no processo de treino e no rendimento. Acreditamos que, depois disso, os resultados surgirão. Não há necessidade de soar o alarme ao fim de sete jornadas. Temos que ser mais competentes e aproveitar as oportunidades de golo”, resumiu o técnico. * R.C.

Finalmente Caballero

Mauro Caballero é a grande surpresa na convocatória. O avançado, ex-Arouca, ainda não se estreou porque até há pouco tempo não tinha a inscrição válida na Liga. “Oferece maturidade e outras movimentações”, referiu o técnico da Briosa.