João Faria espera “luta de gigantes” frente ao Sporting

Dez anos depois, João Faria regressou ao Varzim e, agora com 32 anos, mereceu a confiança por parte da equipa técnica, que lhe entregou a braçadeira de capitão. O defesa-central foi o porta-voz dos lobos do mar e espera uma "luta de gigantes" na receção ao Sporting, agendada para domingo, a partir das 19 horas."Vão defrontar-se dois grandes. Temos trabalhado de forma normal, tal como fizemos até aqui. A equipa está motivada na sua caminhada [ainda não perdeu esta época – 5 vitórias e 2 empates], mas admito que este jogo possa fazer subir um pouco a adrenalina", referiu João Faria, que espera que haja tomba-gigantes em Barcelos, a sua terra natal: "Neste caso será sempre um gigante a cair aos pés de outro gigante!"Esta é a segunda vez que o experiente defesa vai enfrentar o Sporting, sendo que a primeira aconteceu em 2017/18 quando representava o Famalicão. Na altura foi derrotado (0-2) pelos leões de Jorge Jesus, mas acredita que, desta vez, o desfecho vai ser diferente.A braçadeira que vai envergar no lado esquerdo irá tornar ainda mais especial este embate. "Será um dos momentos mais altos da minha carreira e farei tudo para que este dia fique na história, não só em termos pessoais, mas também na do Varzim", atira.No que à estratégia diz respeito, João Faria não abriu o jogo, mas garantiu que "defrontar uma equipa com valores ofensivos de grande nível não deve ser motivo de intimidação. Antes pelo contrário".