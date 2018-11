João Henriques: «Aqueles minutos foram fatais...»

João Henriques, treinador do Santa Clara, lamenta os minutos fatais em que açorianos sofreram os dois golos que acabaram por ditar a eliminação da Taça de Portugal do emblema de Ponta Delgada frente ao Chaves"Foi uma excelente segunda parte da nossa equipa, mas na primeira parte, até ao golo sofrido, estivemos por cima também. O golo do Chaves fez com que a equipa se desorganizasse por momentos, não tivesse controlo emocional e esses seis/sete minutos em que sofremos os golos foram fatais, porque sofremos o golo de bola parada e até aí o Chaves não tinha feito nada para estar à frente do marcador.Tinham sido nossas as primeiras oportunidades, durante aqueles primeiros vinte minutos, mas depois sofremos aquele golo e a equipa sentiu de facto esse golo, inexplicavelmente. Já falámos sobre isso, porque quando sofremos um golo não podemos ficar instáveis como ficámos. Permitimos ao adversário chegar perto da nossa baliza e aí ficou tudo mais difícil. Depois, voltámos a estar no jogo, a equilibrar, mas aqueles seis/sete minutos foram fatais.A segunda parte foi muito mais conseguida, com um sabor amargo, porque fizemos mais do que o suficiente para marcar o segundo golo e levar o jogo para o prolongamento. Acho que era inteiramente merecido, porque fomos uma equipa na segunda parte à imagem daquilo que temos sido", frisou o técnico.