João Manuel Pinto: «Soubemos sofrer e tivemos um guarda-redes em dia sim»

João Manuel Pinto, treinador da AD Machico, não podia estar mais contente após o triunfo sobre o Boavista na terceira ronda da Taça de Portugal. Em declarações no final da partida, o técnico da formação madeirense deixou rasgados elogios aos seus jogadores pela exibição sofrida em campo.

"Estou mais feliz por eles [jogadores]. Acima de tudo, porque fazem de mim mais treinador. As palavras neste momento têm de ser para eles. Foram eles os obreiros, que souberam sofrer como equipa em momentos de grande sufoco. O Boavista pressionou muito desde o primeiro minuto, mas tivemos sempre a audácia de ter alguma tranquilidade e tentar surpreender o adversário. Foi num desses momentos, que, numa jogada bem trabalhada, conseguimos surpreender o adversário. Estamos a fazer um início de época muito bom e não é qualquer equipa que elimina o Boavista, que, além de estar na 1.ª Liga, está muito bem classificado e recheado de bons jogadores e um grande treinador", começou por dizer o técnico da AD Machico.

E prosseguiu: "Não fomos a melhor equipa, mas fomos uma equipa muito competente, muito organizada, soubemos sofrer e tivemos um guarda-redes em dia sim."

Sobre até onde pode chegar a AD Machico, João Manuel Pinto atirou: "Vamos sonhar até onde nos deixarem ir. O Alverca já nos deixou vir até aqui. Hoje o Boavista deixou-nos continuar nesta caminhada. A palavra que lhes transmito sempre é acreditar, porque a bola é redonda".



Já Duarte Nuno, guarda-redes da AD Machico que hoje esteve em clara evidência entre os postes, assumiu ainda ter "as mãos muito quentes". "Foi um jogo muito intenso, cheio de alegrias. Foi mais do que uma mão cheia de defesas e fico feliz por poder fazê-lo pelo plantel todo. É verdade, ainda tenho as mãos muito quentes", atirou.