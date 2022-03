João Paulo Rebelo e os incidentes no Sporting-FC Porto: «Já tive a informação que está ser analisado o que aconteceu»

João Paulo Rebelo, secretário de estado da Juventude e do Desporto, pronunciou-se sobre as incidências do Clássico de Alvalade, entre Sporting e FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, nomeadamente sobre a 'chuva' de tochas e engenhos pirotécnicos.

"O cartão do adepto não se efectivou, mas a criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto garante hoje celeridade e ação na punição de sanções. Já tive a informação que está ser analisado o que aconteceu ontem. Lamento tudo o que não se compadeça com os valores desportivos. É importante salientar que, ao contrário do que às vezes se diz, que a culpa morre solteira, atualmente as coisas acontecem com rapidez. Doendo a quem tem que doer", disse.