João Pedro Coelho, treinador do Vila Meã: «Sentimento de dever cumprido»

João Pedro Coelho, treinador do Vila Meã, após derrota com Estrela da Amadora."Tínhamos um plano claro, que era o de ficar sempre na discussão pelo resultado porque sabíamos que sofrer um golo cedo podia ter um elevado peso anímico. Foi nesse sentido que adotamos uma postura de rigor defensivo, até porque a iniciativa do Estrela era esperada. Mostrámos organização e o sacrifício dos jogadores provou que é possível combater contra todas as dificuldades inerentes. Foi pena sofrer o golo naquele momento e a ineficácia na reação porque, pelo que realizámos, acho que merecíamos o prolongamento. Apesar de tudo ficamos com o sentimento de dever cumprido e com a consciência tranquila porque concretizamos o plano inicial até ao fim", analisou.