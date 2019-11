João Pedro: «Se tivermos um dia perfeito e o Benfica um dia menos bom tudo é possível»

João Pedro, defesa direito dos Vizelenses, jogou toda a carreira no clube minhoto. Frente ao Benfica, o jogador de 30 anos fala numa partida especial e diz que tudo é possível.Proporcionou-se assim, com o decorrer dos anos fui vendo o clube como a minha casa. Sinto-me muito bem aqui.O que distingue o clube é ter adeptos fervorosos, que acompanham o clube para todo o lado. Vemos isso cada vez menos nesta divisão, com estádios vazios. No Vizela temos sempre o apoio dos nossos adeptos.Claro que é um jogo especial, é o campeão que vem jogar a nossa casa. Todos nós sentimos orgulho por isso. Temos de encarar este jogo como um desafio, um dia bonito para o clube, temos de aproveitar o dia ao máximo.Estamos preparados para dar o nosso melhor, o nosso melhor todos vamos dar, depois vamos ver como corre o jogo.Sabemos as dificuldades que vamos ter porque vamos jogar contra o campeão, que foi a melhor equipa portuguesa no ano passado. A única maneira de fazer história é passar a eliminatória. Se dermos o nosso melhor, se tivermos um dia perfeito e o Benfica um dia menos bom, tudo é possível.A qualidade está nos dois lados. As pessoas olham mais para o Benfica, mas o nosso plantel também tem muita qualidade. Se deixarmos tudo em campo podemos fazer um bom jogo.A única maneira de viver um sonho é passar a eliminatória, se isso não acontecer vai ser mais um jogo e mais ninguém se vai lembrar disto.