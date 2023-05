João Pedro Sousa: «Vamos fazer o possível e o impossível para passarmos esta eliminatória»

Depois do desaire por 2-1 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão. Na antevisão da partida, o técnico João Pedro Sousa não escondeu a ambição com que a sua equipa encara este jogo."Estamos naturalmente motivados e ansiosos porque é um jogo importante. Queremos disputá-lo, pese embora saibamos as dificuldades que vamos encontrar. É uma equipa forte e este é um desafio que vamos tentar ultrapassar, sempre dissemos que era o nosso objetivo. Independentemente do resultado é um orgulho estar a disputar esta meia-final, é importante para nós, para a cidade e para os adeptos. Vamos fazer o possível e o impossível para passarmos esta eliminatória", começou por referir, defendendo ainda que é difícil as duas equipas surpreenderem-se: "Tentamos sempre, mas é muito difícil porque as equipas têm um conhecimento profundo dos adversários, ainda que possa haver nuances. Isso poderá acontecer no início do jogo, mas as equipas rapidamente conseguem ajustar-se. Esperamos uma entrada forte do FC Porto, que vai tentar resolver cedo. Não porque este seja um jogo especial, mas sim porque essa é a forma de forma do FC Porto, competitiva e agressiva. É um desafio muito grande, mas vamos com ambição para tentarmos chegar à final".O timoneiro dos minhotos assumiu ainda que vai adotar uma estratégia diferente da da primeira mão. "Vamos apresentar-nos de uma forma diferente da primeira mão, inclusive o onze vai ser diferente. Vamos implementar algumas diferenças para tentarmos contrariar essa entrada forte. A derrota na primeira mão obriga-nos a ir atrás do resultado e temos de estar concentrados, aconteça o que acontecer. Não estamos tão habituados a disputar eliminatórias a duas mãos, mas penso que estamos preparados para dar uma boa resposta", vincou.Considerando que evoluiu desde a última vez que chegou às meias-finais da Taça, em 2019/20, o técnico foi ainda perentório quando questionado sobre a possibilidade de a época ser um falhanço caso a equipa não chegue à Europa: "Não, e não me estou a defender. Há uns meses estávamos na bolsa de apostas como uma das equipas candidatas a descer. Com o trabalho dos jogadores e do clube conseguimos chegar a esta fase com a possibilidade de chegarmos às competições europeias. O importante é o clube estabilizar e ser padrão esta posição, se possível chegando numa fase mais precoce da época".O técnico concluiu abordando as mudanças que fez na equipa no embate com o Sporting. "Fizemos alterações e assumi isso a pensar um bocadinho neste jogo. No entanto, temos de perceber que, depois deste jogo, temos outro muito importante contra o Chaves. Jogarmos com os mesmos jogadores em três jogos tão próximos seria muito complicado para nós. Muitas das mudanças que fizemos foram por questões estratégicas e sinto-me seguro com os jogadores com quem trabalho", rematou.O início do encontro está agendado para as 20h30 desta quinta-feira.