Joel é a única baixa do Marítimo na Póvoa

O avançado Joel é a única baixa do Marítimo frente ao Varzim, para a 3ª ronda da Taça de Portugal. O camaronês, de 27 anos, está na fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda e não vai à Póvoa. Nesta estreia na Taça de Portugal 2021/22, Julio Velázquez deve manter a aposta no 4x3x3, num onze que já poderá contar com o médio Diogo Mendes, totalmente recuperado de uma lesão no joelho direito. Na baliza, dando sequência à boa exibição realizada frente ao Moreirense, Miguel Silva deve manter a titularidade.