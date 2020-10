Jogador do Lusitano de Évora terá sofrido traumatismo craniano

David Bonito, lateral-direito do Lusitano de Évora, foi transportado para o hospital por suspeitas de um traumatismo craniano. O jogador chocou de cabeça com um adversário, no jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Mortágua, e teve de ser substituído, mas, quando já se encontrava na bancada, sentiu-se mal e, por precaução, foi realizar exames ao Hospital de Évora.





O Lusitano de Évora, refira-se, eliminou o Mortágua da Taça de Portugal com uma vitória por 2-1 após prolongamento.