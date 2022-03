Jogadores do Sporting envergam braçadeira com símbolo da paz e cores da Ucrânia frente ao FC Porto

Os jogadores do Sporting vão entrar em campo esta quarta-feira, frente ao FC Porto, com uma braçadeira com o símbolo da paz, sendo que o capitão dos leões, Sebastián Coates, irá envergar a braçadeira de capitão com as cores da bandeira da Ucrânia.A informação foi hoje avançada clube leonino que, através de uma publicação nas redes sociais, anunciou que irá demonstrar apoio ao povo ucraniano pela batalha que trava contra as forças militares da Rússia no seu país.