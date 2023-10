Jogadores do Vilar de Perdizes rendidos ao FC Porto: «Sabíamos que íamos defrontar uma das melhores equipas da Europa»

Daniel Gomes e Pedro Miguel, guarda-redes e central do Vilar de Perdizes respetivamente, fizeram um "balanço muito positivo" depois da derrota por 2-0 frente ao FC Porto na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal."Acho que é um balanço muito positivo. Demos o nosso máximo, lutámos até ao fim, até porque sabíamos da dimensão do FC Porto. Sofremos só dois golos e queria, acima de tudo, realçar a entrega e a qualidade da nossa equipa. Lutámos até ao fim e não foi fácil. Tenho muito orgulho nesta equipa e podemos tirar muito deste jogo para o futuro", frisou Pedro Miguel.À imagem do companheiro de equipa, Daniel Gomes destacou o "grande jogo" do Vilar de Perdizes. "Sinto muito orgulho do Vilar de Perdizes, porque sinto que fizemos um grande jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma das melhores equipas da Europa. Defendemos bem, estivemos bem compactos, unidos, porque estávamos à espera de um FC Porto forte, mas sinto que fizemos um bom jogo defensivo. Claro que, no início, quando vemos os nomes é diferente. Sentimos que foi um jogo especial, mas queríamos entrar lá dentro e jogar. Tentámos, lutámos, mas infelizmente não fizemos o resultado que queríamos", concluiu.