Jogo da Taça de Portugal entre Vitória de Setúbal e Académico de Viseu adiado

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Académico de Viseu, da segunda eliminatória da Taça de Portugal em futebol, foi adiado para 28 de outubro, avançou esta terça-feira o clube sadino no seu sítio oficial.

O adiamento da partida, que estava prevista realizar-se no domingo (11 de outubro), no Estádio do Bonfim, deve-se ao facto de o plantel setubalense estar em isolamento, depois de detetados na sexta-feira dois casos de jogadores com covid-19.

"A 2.ª eliminatória da Taça de Portugal Placard 2020/21 do próximo dia 11 de outubro contra o Académico de Viseu FC foi adiada para dia 28 de outubro, às 18 horas, devido ao facto do nosso plantel estar em isolamento profilático até dia 14 de outubro por indicação da DGS Direção-Geral da Saúde)", lê-se na nota emitida.

O reagendamento acontece depois de na passada sexta-feira o jogo frente ao Juventude FC, a contar para a segunda jornada da série H do Campeonato de Portugal, que estava agendado para domingo no estádio do Bonfim, em Setúbal, ter sido adiado para o dia 21 de outubro, devido aos testes positivos no plantel.

Já a partida da primeira jornada, uma deslocação ao terreno do Moura, tinha sido adiada para 15 de novembro, sendo assim novamente adiada a estreia do Vitória de Setúbal na competição.

O Vitória de Setúbal, que terminou a edição de 2019/20 da 1.ª Liga no 16.º lugar, acima da zona de despromoção, foi impedido de se inscrever nas competições profissionais, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado os processos de licenciamento.