Jorge Costa após ser eliminado da Taça pelo Dumiense: «Nunca mais critico o VAR»

O AVS foi surpreendido este domingo pelo Dumiense e foi eliminado da Taça de Portugal. O líder da Liga Sabsegfrente ao emblema do Campeonato de Portugal. Após o jogo, Jorge Costa confessou que não estava à espera da derrota."Claro que a eliminação não estava de todo nos nossos planos. Sabíamos das dificuldades que íamos ter hoje aqui, não estava à espera de um ambiente destes, calma, isto é só um jogo de futebol. Vamos levar o desporto de uma forma mais na desportiva", confessou por referir o treinador do AVS.E prosseguiu: "Fizemos muito pouco para sair daqui com outro resultado, tivemos oportunidades para marcar, claro que sim, mas mau era se não tivéssemos tido mais bola ou mais oportunidades, não tivéssemos sido superiores, era sinal que as coisas estavam invertidas e o Dumiense é que devia estar a liderar a Liga Sabseg".Jorge Costa deixou ainda críticas à arbitragem e elogiou o VAR, ferramenta que ainda não está disponível nesta fase da prova: "Jogou-se pouco, houve pouco tempo de compensação, [mas] deveríamos ter feito mais, nós. Faço aqui uma promessa: nunca mais critico o videoárbitro (VAR), acho que é uma ferramenta que faz falta ao futebol. O golo é limpo [não havia fora de jogo], mas há três jogadas nossas que estão em jogo, há o penálti sobre o Edson Farias, a lesão do Beny é de VAR ou de um quarto árbitro com coragem, que não foi o caso".Por fim, Jorge Costa foi questionado sobre a repercussão da derrota na Liga Sabseg: "Nada, não éramos um candidato a vencer a Taça de Portugal, queríamos pelo menos ir a mais uma eliminatória porque é num fim de semana, mas temos de nos focar no que é o nosso trabalho. Mas, esta derrota vai fazer-me muito bem porque vai pôr-me ainda mais alerta do que normalmente sou. Os jogadores? Vão conhecer aquela parte menos agradável do seu treinador".