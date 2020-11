Jorge Pinto: «Vitória é um prémio pela coragem dos meus jogadores»

O Salgueiros venceu e eliminou o Sp. Covilhã (2-1), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e, no final do encontro, o treinador Jorge Pinto comentou a vitória, considerando como um "prémio pela coragem dos jogadores".





"O jogo teve duas partes distintas. Entrámos bem, fizemos um golo e depois fomos muito submissos ao Covilhã. Baixámos as linhas, permitimos que eles circulassem a bola dentro do nosso meio campo, o que nos criou algumas dificuldades. Eles empataram e nós, com alguma felicidade, fizemos o 2-1 e fomos em vantagem para o intervalo. Na segunda parte pedi coragem aos meus jogadores e foi o que eles tiveram. Fizemos uma grande segunda parte, com um nível muito alto. O Covilhã teve muito poucas oportunidades ou nenhumas e nós conseguimos criar três ou quatro situações de golo", analisou.

Jorge Pinto deseja agora que na próxima fase da prova, o Salgueiros apanhe como adversário um 'grande'.

"Esta vitória é um prémio pela coragem dos meus jogadores, que acreditaram no potencial deles. Agora gostávamos de defrontar um 'grande' [na eliminatória seguinte], mas queremos que nos deixem sonhar."

Adeptos ficaram do lado de fora do Estádio mas festejos chegaram aos jogadores Adeptos ficaram do lado de fora do Estádio mas festejos chegaram aos jogadores