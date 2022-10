José Bizarro: «Cometemos erros no início da 2ª parte e depois ficou tudo mais complicado»

Apesar da eliminação na Taça de Portugal, José Bizarro conseguiu ver aspetos positivos na exibição do São Martinho frente ao Casa Pia."Estou satisfeito com o que a equipa produziu, com a entrega e com a competência da 1ª parte, período no qual os jogadores cumpriram à risca com o plano de hoje. Conheço bem o Casa Pia, há dois anos, quando estava na 2ª Liga com o Sp. Covilhã, disse ao Filipe Martins que seria uma injustiça se não subissem porque eram a equipa que melhor jogava [subiu o Estoril, o Vizela e o Arouca]. O Casa Pia é uma equipa competente e com bons jogadores. Alterei um pouco aquilo que vinha sendo a nossa estratégia porque no futebol dois mais dois não são quatro. Se viesse jogar com o Casa Pia da forma como habitualmente jogo, agora estávamos a lamentar uma goleada. O efeito era o mesmo no que à eliminação diz respeito, mas precisávamos de confiança. Tentei mostrar aos jogadores que era possível e estivemos bem na 1ª parte, mas cometemos erros no início da 2ª parte e depois ficou tudo mais complicado", começou por explicar.O técnico lamentou ainda a expulsão (segundo amarelo por simulação) do capitão Nuno Moreira: "Vai fazer falta para o próximo domingo. Há muitos lances semelhantes em que os árbitros mandam levantar. Aqui o árbitro podia ter tido outro cuidado, ainda para mais sendo a equipa mais fraca em campo".