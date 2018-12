José Manuel Viage: «Era justo forçar o prolongamento»

José Manuel Viage, treinador do Montalegre, mostrou-se orgulhoso com a exibição dos seus jogadores diante do Benfica, sublinhando que a equipa merecia o prolongamento."Sinto-me um treinador bastante feliz e orgulhoso pelos meus jogadores. Tínhamos dito que íamos jogar olhos nos olhos com o Benfica. Defrontámos uma das melhores equipas de Portugal e os meus jogadores fizeram um jogo estrondoso e era justo, no mínimo, forçar o prolongamento. Não conseguimos, mas fica o jogo muito competente que os meus jogadores conseguiram realizar. Houve muitos momentos em que fomos superiores ao Benfica", referiu na sala de imprensa.O técnico não esteve no banco por estar castigado e deixou um recado a propósito do tema: "Os jogadores gostavam que eu estivesse no banco, mas foi impossível. Apetecia-me dizer muita coisa sobre isso. Em Portugal costuma-se ser muito forte com os fracos e demasiado fraco com os fortes. Sérgio Conceição e Abel Ferreira, dois treinadores muito competentes, já foram expulsos e nunca deixaram de estar no banco. Se José Manuel Viage se chamasse Jorge Jesus, Rui Vitória ou José Mourinho, não tinha de estar 80 dias [suspenso]. Hoje não tiveram a sensibilidade de perceber que era um Montalegre-Benfica. Agora posso ter muitos Benficas, mas nunca será igual. Tiraram-me deste jogo mas não tiraram uma exibição estrondosa dos meus jogadores".