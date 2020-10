Juventude de Évora sem medo da Académica

Em Évora aguarda-se a Briosa com pragmatismo e expectativa, todavia sem receios. O treinador João Guerra, que comanda a formação azul e branca, lembra a qualidade do plantel adversário, mas acredita numa surpresa.





"A Académica é muito competente, uma equipa que corre por fora mas é um dos candidatos à subida. Vamos ter muitas dificuldades. Respeitamos, mas queremos manter a nossa identidade. Temos aqui gente nova mas com muito valor, que quer subir no futebol. Esta equipa está motivada, treinou nos limites esta semana. Se estivesse com medo da Académica ficava em casa", afirma aO jovem treinador olha o adversário sem rodeios. "São estes jogos que nos fazem crescer. Jogar no nosso relvado pode ser importante, mas ter bola é ainda mais. É óbvio que temos menos possibilidades de passar, mas a motivação desta malta esta no top!"Quanto ao capitão Carapinha, cumpre a sétima época ao serviço do emblema azul e branco e não tem dúvidas de que para eliminar a Briosa terá de correr e lutar muito mais. "Teremos de ter essa força de vontade sempre presente. Muita entrega, luta e determinação, pois só assim poderemos ultrapassar a Académica e sonhar com a passagem à fase seguinte."O médio recorda o nível amador e as diferenças entre as duas equipas. "A nossa tem jogadores que trabalham todo o dia, mas isto é um jogo e esta malta nova quer mostrar-se. É um jogo que pode ser uma montra, todavia existe uma motivação extra, é um jogo especial. Sabemos o valor da Académica, vai ser extremamente difícil, mas queremos mostrar-nos e tudo pode acontecer. Vamos tentar a surpresa!"