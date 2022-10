Lajense-Moreirense, 1-3: cónegos vincam superioridade e avançam na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense, líder da Liga Sabseg, passou este sábado à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao bater o Lajense, do campeonato dos Açores, por 3-1.

O jogo, disputado na vila das Lajes, na ilha Terceira, foi dominado pelo Moreirense, que pressionou mais e passou praticamente o tempo todo no meio campo do adversário.

A equipa de Moreira de Cónegos inaugurou o marcador aos 11 minutos, com um golo de cabeça de Lucas Freitas, na sequência de um canto da direita, para o qual contribuiu uma má abordagem do guardião do Lajense.

Passados apenas quatro minutos, Fábio Pacheco, com um remate quase sobre a linha de grande área, sem defesa possível para o guarda-redes, aumentou a vantagem do Moreirense para dois golos.

O Lajense, que subiu esta época ao principal campeonato açoriano, aproximou-se poucas vezes da baliza do adversário, mas protagonizou uma das melhores jogadas da tarde.

Aos 27 minutos, Ricardo Queirós recebe a bola de Gonçalo Pintão e faz um chapéu perfeito para a baliza de Pasinato, reduzindo a desvantagem dos anfitriões.

Os líderes da Liga Sabseg acabariam por confirmar a vitória e carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal na segunda parte, com um livre bem marcado de Alan, aos 66 minutos.

Jogo no Campo Municipal Manuel Linhares Lima, na ilha Terceira, Açores.

Lajense - Moreirense, 1-3

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Lucas Freitas, 11 minutos.

0-2, Fábio Pacheco, 15.

1-2, Ricardo Queirós, 27.

1-3, Alan, 66.

Equipas:

- Lajense: Simão Silveira, Rafael Lima, Gustavo Toste, Duarte Rocha (António Tavares, 85), Duarte Melo, Leandro Puga, Gonçalo Pintão, André Martins, Rúben Miranda (Vasco Dimas, 77), Gustavo Martins (Kaipira, 85) e Ricardo Queirós (Carlinhos, 67).

(Suplentes: Ricky, Rui Valadão, António Tavares, João Brum, Hugo Medeiros, Pedro Rocha, Kaipira, Carlinhos e Vasco Lima).

Treinador: João Abel Cruz.

- Moreirense: Pasinato, Lucas Freitas, Rafael Santos, Fábio Pacheco (Ismael, 72, Franco, 89), Ofori (Aparício, 62), Madson (Kodisang, 62), Pedro Amador, Camacho, Waltersson, Alan e Steven (Platiny, 72).

(Suplentes: Sérgio Dutra, Hugo Gomes, Ismael, Aparício, Kodisang, Frimpong, Franco e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Pintão (33), Duarte Rocha (41), Ofori (45) e Ricardo Queirós (60).

Assistência: cerca de 600 espetadores.