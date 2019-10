Leça: Nelsinho anseia pelo reencontro

A partida deste sábado entre Leça e Sp. Braga vai marcar o reencontro de Nelsinho com a equipa que representou em 2004/05. O médio-ofensivo, de 40 anos, jogou uma partida pelos minhotos nessa época, precisamente na Taça de Portugal, e agora sonha alcançar a próxima fase com a camisola do Leça.





"Já lá vão 15 anos... Não posso esquecer a passagem pelo Sp. Braga, porque foi o único clube que me abriu as portas do escalão mais alto do nosso futebol, mas sou jogador do Leça e é pela minha equipa que me vou bater", disse ao experiente jogador, sem entrar na conversa do favoritismo: "O Sp. Braga ainda não ganhou o jogo! Apesar de ser favorito, vai respeitar o Leça, porque se não o fizer poderá sofrer um dissabor. Estamos no auge em termos de motivação, mas reconhecemos que o adversário, joguem as primeiras ou as segundas linhas, é muito forte."A poucas horas de receber o Sp. Braga, o presidente do Leça, José Pinho, mostra-se confiante numa boa exibição e num resultado ainda melhor: "Vamos entrar em campo para ganhar e se isso acontecer não vou ficar surpreendido."