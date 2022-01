Leça-Sporting vai realizar-se no estádio do Paços de Ferreira

O duelo entre Leça e Sporting, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, vai realizar-se no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, informou esta terça-feira o clube de Matosinhos.A alteração do local para a realização do encontro, agendado para o próximo dia 11, às 20:45, deve-se a exigências de segurança feitas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto (APCVD)."Em virtude das exigências de segurança feitas pela APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto) para o encontro da Taça de Portugal contra o Sporting Clube de Portugal, evento considerado de Alto Risco, não será possível organizar o jogo em Leça da Palmeira."A partida será realizada no Estádio Municipal da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, dia 11 de Janeiro, às 20h45."Contamos com o apoio de todos os nossos adeptos em Paços de Ferreira e já no dia 8 de Janeiro, em Alvarenga", pode ler-se.