Leixões cede quase um terço dos bilhetes ao FC Porto

O Leixões cedeu 2.093 dos 6200 lugares do Estádio do Mar aos adeptos do FC Porto para o jogo de terça-feira relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente da SAD.Segundo Paulo Lopo, os adeptos portistas "ficarão instalados na bancada Super LSC", tendo sido "negociado um preço exclusivo" para os seguidores do campeão nacional.A partida está agendada para as 19h30 de terça-feira, decorrendo paralelamente trabalhos de melhoria do relvado e que já deverão ser visíveis no sábado, na receção ao Penafiel, em jogo da 17.ª jornada da 2.ª Liga.