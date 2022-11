Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Leixões-Farense, 3-1: Valente sorri no mar Extremo assinou um bis e foi protagonista no triunfo do Leixões sobre o Farense





Ricardo Valente tentou marcar de bicicleta

• Foto: peter spark/movephoto