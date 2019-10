Leixões-Praiense, 4-2: açorianos atuaram com menos um durante quase uma hora e permitiram reviravolta

O Leixões, da 2.ª Liga, apurou-se este domingo para a quarta eliminatória de Taça de Portugal, após vencer o Praiense, do Campeonato de Portugal e que jogou reduzido a 10 desde os 37 minutos, por 4-2.A equipa açoriana aproveitou o deslumbramento inicial dos locais para se colocar a vencer ao minuto sete, quando Filipe Andrade, na área, terminou com um remate cruzado um cruzamento da esquerda de Ragner Paula.Duas decisões polémicas do árbitro resultaram depois em desvantagem para o Praiense, primeiro quando Miguel Nogueira mandou marcar penálti (19) por pretensa falta de João Peixoto sobre Vítor Bruno e quando expulsou Itto Cruz (37) por entender que Júnior Sena ficaria isolado quando se deu o choque com o defesa açoriano.Sem baixar o ritmo, o Praiense viu-se, contudo, mais pressionado até ao intervalo por Leixões, período em que Tiago Maia pôde mostrar serviço entre e fora dos postes.A entrada forte do Leixões na segunda parte produziu frutos aos 53 minutos, com Pedro Pinto, na área, a corresponder de cabeça ao pontapé de canto marcado por Júnior Sena e consumar a reviravolta no marcador.Dez minutos volvidos, Harramiz ganhou na raça dentro da área servindo depois André Claro para uma conclusão fácil, tratando cedo de se colocar a salvo de uma reação final de um Praiense que começava a dar sinais de cansaço.O minuto 81 fez regressar a polémica, com Marcos Silva a ver o 3-2 anulado por alegado fora de jogo e, na resposta, num lance também duvidoso, Braga ampliou para 4-1, ficando a impressão de André Claro ter recebido a bola em posição irregular.Matheus Sousa fechou a contagem nos descontos, num cabeceamento na pequena área.Ao intervalo: 0-1.0-1, Filipe Andrade, 07 minutos.1-1, Júnior Sena, 21 (grande penalidade)2-1, Pedro Pinto, 53.3-1, André Claro, 63.4-1, Braga, 81.4-2, Matheus Souza, 90+3.Ivo, Rui Silva, Pedro Pinto, Bura (Pedro Monteiro, 79), Vítor Bruno, Amine, Luís Silva, Derick, Júnior Sena (Braga, 74), Harramiz (João Rodrigues, 85) e André Claro.(Suplentes: Fábio Matos, Enoh, Paná, Braga, João Rodrigues, Pedro Monteiro e Yoshi).Treinador: Carlos Pinto.Tiago Maia, Bruno Sousa, Weliton Matos, Diogo Careca, Itto Cruz, João Peixoto (Marcos Silva, 79), Vitinha (Márcio Augusto, 15), Diogo Moniz, Ragner Paula, Sérgio Teles (Matheus Sousa, 64) e Filipe Andrade.(Suplentes: Rafa Pires, Alexsandro, Magina, Márcio Augusto, Marcos Silva e Matheus Souza).Treinador: Francisco Agatão.Miguel Nogueira (AF Lisboa).Cartão amarelo para João Peixoto (20). Cartão vermelho direto para Itto Cruz (37).cerca de 900 espetadores.