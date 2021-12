Lito Vidigal e o duelo com o Mafra: «Temos de mostrar em campo que somos mais fortes»

Lito Vidigal fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro com o Mafra, a contar para os 'oitavos' da Taça de Portugal, destacando o facto de o emblema de Moreira de Cónegos ter de impor o seu jogo por jogar diante de uma equipa de escalão inferior."O nosso objetivo é sempre vencer. Trabalhamos sempre com essa intenção. São jogos sempre difíceis, mas somos a equipa da Liga Bwin. O que temos de fazer é equilibrar com o Mafra a atitude, a organização e a concentração. Depois, a qualidade dos nossos jogadores tem de fazer a diferença, nós é que temos de impor o nosso jogo por sermos os primodivisionários", começou por dizer, em conferência de imprensa."A nossa ideia é trabalhar para vencer, sermos competitivos, respeitando sempre o adversário. Em campo, temos de demonstrar que somos nós a equipa da Liga, temos de mostrar em campo que somos mais fortes.""Temos de respeitar sempre o adversário. Os jogadores sabem o que vale o Mafra. Mas, primeiro, temos de trabalhar a nossa equipa, cimentar a nossa ideia de jogo, a nossa organização. Neste momento, o mais importante é olhar para a nossa equipa. Temos de aproveitar estes jogos porque o tempo de trabalho é pouco.""O calendário está assim definido. Com o que temos em mãos devemos procurar ter uma equipa competitiva para vencer. Com mais tempo para trabalhar podíamos cimentar mais as nossas ideias. Mas, não gosto de me lamentar. A ideia que passo para os jogadores é que não devem lamentar-se.""Todos os jogadores são importantes. Dou maior importância ao coletivo do que às individualidades. Jogue quem jogar, tem de estar preparado.""Nem se pode pensar de outra forma que não seja lutar para vencer. A Taça de Portugal é a competição mais justa, é onde há a possibilidade de clubes como o nosso alcançar um título. Além disso, temos de criar uma mentalidade competitiva, com vitórias. Todos os jogos são possíveis de vencer, independentemente do adversário", concluiu.