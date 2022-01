Luís Pinto e o desfecho com o Sporting: «Acho que o resultado foi extremamente pesado»

Luís Pinto ficou frustrado com o 4-0 final consentido pelo Leça e que ditou o afastamento da equipa do Campeonato de Portugal, frente ao Sporting. O técnico da casa referiu que não é justo um 'placard' tão avolumado.



"Acabou por ter um resultado normal frente a esta equipa. O melhor foi a forma como a minha equipa se apresentou. Por isso é que este adeptos não se vão embora sem conhecer aquilo que foi feito até aqui na Taça. Acima de tudo temos um orgulho muito grande. Acho que o resultado foi extremamente pesado para aquilo que foi o jogo. Foi um excelente treino de organização defensiva que nunca tínhamos feito esta época. Merecíamos mais, pelo menos ter encurtado a desvantagem. Estes últimos dois golos não eram merecidos pela nossa equipa. Fica o orgulho e estamos agradecidos a estes adeptos que nos acompanharam até aqui. Vamo-nos focar no próximo jogo do campeonato", considerou o treinador em declarações à CNN Portugal, mostrando-se feliz pelo trajeto do Leça na prova.

"Acabou por ser uma experiência que dignificou muito o clube. Foi ótimo porque conseguimos defrontar e ter momentos de excelente qualidade frente ao campeão nacional. Isto só nos tem de dar alento para os próximos jogos. Não temos de estar preocupados com o cansaço. É muito importante nós, hoje, desligarmos a ficha da Taça e pensarmos no campeonato. O nosso objectivo é ganhar o jogo em Castro de Aire", sublinhou Luís Pinto.