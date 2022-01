Luís Pinto, treinador do Leça: «O que pode preocupar o Sporting? Ir a penáltis»

Em vésperas de um jogo que pode vir a ser histórico para o Leça, Luís Pinto, jovem treinador da formação de Matosinhos, é um homem descontraído. Apesar do mediatismo em torno da partida com o Sporting, o técnico assume que o ambiente no seio do clube é o mesmo de sempre e demonstra-o ao brincar com o que pode preocupar os leões num encontro como este."O que pode preocupar o Sporting? Ir a penáltis, se forem a penáltis estão preocupados", atirou, em tom bem disposto, antes de mudar para um tom mais sério. "Do outro lado há uma equipa técnica que já passou por estes patamares, isso traz-lhes conhecimento do que se vive aqui nestes dias. É um momento em que a qualidade dos jogadores pode ser demonstrada, a qualidade do staff pode ser demonstrada. O clube está novamente a ser falado por muita gente e estes momentos é óbvio que podem catapultar a nível de ser necessário de dar um último pique, fazer um último carrinho, estar concentrado. Estes momentos todos podem ajudar a que consigam transcender. A equipa técnica do Sporting, há dois anos, estava no Casa Pia e sabe que deste lado haverá ambição e vontade de continuar a fazer história", referiu.Aos 32 anos, Luís Pinto tem dados nas vistas. Neste sentido, as comparações a Rúben Amorim, técnico também jovem e que já fez história, foram inevitáveis. "Eu acredito que não sou a única pessoa a pensar que o Rúben tem dado uma leveza à comunicação e ao que os treinadores podem ser", assumiu, prosseguindo com os elogios ao homólogo dos leões: "Falar de forma aberta, tranquila e acredito que, nesse ponto, é um exemplo para muitos treinadores. Não quer dizer que me reveja nele como uma pessoa a quem procuro seguir, mas é uma pessoa em quem vejo muita competência, educação e uma forma de estar importante de trazer para o futebol. No que diz respeito à forma de jogar, de não jogar, acho que vai do cunho pessoal de cada um. As ideias dele são fantásticas. Têm coisas muito boas e percebe-se por que passam tantos jogos a ganhar", acrescentou.Ainda que saiba que o jogo frente ao campeão nacional será de uma grande exigência, Luís Pinto não atira a toalha ao chão logo à partida e coloca o foco na passagem. "Vamos tentar, vamos fazer tudo para que isso seja possível. O nosso trajeto tem sido sempre pautado por eliminatória a eliminatória, com ambição e superação dos jogadores. O que vamos tentar fazer amanhã é a mesma coisa. Vamos tentar continuar a fazer história e que possamos eliminar mais uma equipa de 1.ª Liga", apontou.O percurso na Taça tem catapultado o Leça para o palco mediático. O trajeto tem sido de sonho. Pelo caminho, ficaram duas equipas de 1.ª Liga. No entanto, a temporada tem sido tudo menos um mar de rosas. E dava até um livro, diz Luís Pinto. "Quase que dava para escrever um livro. O início foi atribulado, começámos com 7 jogadores, havia indefinição à volta da parte directiva, o clube não subiu burocraticamente por casos alheios a qualquer um de nós e andámos a arrancar e a parar. Isso fez com que olhássemos para as coisas e pensássemos que tínhamos duas formas: ou nos agarrravámos a elas e nos superávamos, ou nos agarrávamos a elas e usávamos a desculpa. Agarraram-se às palavras que transmiti, agarraram-se a este contexto como uma oportunidade para que mais à frente falassem de nós. Os jogadores têm um carácter incrível, sempre a trabalhar no máximo, sempre com a máxima entrega. São excelentes homens e isso tem feito parte da magia do nosso percurso", elogiou o técnico.