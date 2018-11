Luisão e o jogo Montalegre-Benfica: «Todos têm direito a sonhar»

Os jogos dos oitavos de finla da Taça de Portugal vai disputar-se entre 15 e 17 de janeiro de 2019.

Luisão já comentou o sorteio da Taça de Portugal, que ditou esta sexta-feira, o jogo entre o Benfica e o Montalegre, do Campeonato de Portugal."Acredito que no futebol tudo se resume aos 90 minutos. Parabéns ao Montalegre, que chega com mérito a esta fase da prova. Todos têm direito a sonhar", considerou o antigo capitão dos encarnados, representante do clube da Luz no sorteio.Já o presidente do Montelagre, Paulo Reis, não escondeu a satisfação pelo resultado do sorteio: "É um orgulho muito grande, enquanto presidente do clube poder receber o Benfica, um dos maiores clubes do nossos campeonato. Vai ser uma grande festa", referiu.