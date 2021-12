Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Madureira: «Queríamos jogar com um grande» Madureira é o capitão e a imagem do plantel do Paredes. Fez a formação no clube e não vê limites no horizonte. Tem 29 anos e espera ainda dar o salto