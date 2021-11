Mafra bate Vilafranquense e avança para os oitavos de final da Taça de Portugal

O Mafra venceu este domingo o Vilafranquense por 1-0, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, com um golo de Vítor Gabriel.

No regresso do Vilafranquense ao Cevadeiro, onde não jogava oficialmente há duas temporadas, foi o Mafra que entrou mais perigoso na partida. Aos quatro minutos, Rodrigo Martins deu o primeiro sinal de perigo com um remate rasteiro para o lado direito do guarda-redes Luís Ribeiro.

Aos 21 minutos, o guarda-redes ribatejano, que viria a ser o melhor jogador em campo na primeira parte, travou um remate de Vítor Gabriel, segurando novamente o empate aos 31 minutos, quando defendeu um cabeceamento de Aparício, que surgiu isolado na pequena área.

A resposta da equipa da casa surgiu já nos últimos minutos da primeira parte. Aos 36 minutos, Edu Machado cruzou da direta do ataque e Nenê, de pontapé de bicicleta, fica muito próximo de fazer o primeiro golo, num lance em que o Renan estava batido.

No minuto seguinte, foi a vez de Fati assustar, desferindo um remate que passou muito próximo da trave da baliza do Mafra.

Todavia, o golo decisivo apenas chegou na segunda parte.

Depois de Andrezinho e Bura, por duas ocasiões, terem acertado no poste da baliza vilafranquense, eis que, aos 72 minutos, Vítor Gabriel conseguiu inaugurar o marcador.

Rodrigo Martins, um dos mais desequilibradores do encontro, trabalhou bem na esquerda do ataque da formação de Ricardo Sousa e cruzou rasteiro para o segundo poste, onde surgiu Vítor Gabriel, que só teve de encostar.

Até ao fim, a equipa de Filipe Gouveia ainda tentou chegar ao empate, mas sem conseguir criar nenhuma ocasião de perigo para a baliza do Mafra.

Jogo no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.

Vilafranquense - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Vítor Gabriel, 72 minutos.

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Filipe Melo (Jaquité, 60), Fati, Bernardo Martins (Sangaré, 69), Marcos Valente, Prince Mendy, Nené, Belkheir (Wagner, 60), Edu Machado (Umaro Baldé, 81), Eric Veiga e Idrisssa Dioh.

(Suplentes: Adriano facchini, Bruno Sousa, Sangaré, Umaro Baldé, Wagner, Jaquité e Simão Jr.).

Treinador: Filipe Gouveia.

- Mafra: Renan, Bura, Pedro Pacheco, Bruno (Tomás Domingos, 61), Rodrigo Martins (Diego, 75, Chano, 84), Andrezinho (Leandrinho,61), Gui Ferreira, Aparício, Pedro Lucas (Kikas, 75), Inácio Miguel e Vítor Gabriel.

(Suplentes: Miguel Santos, Tomás Domingos, Lucas Marques, Leandrinho, Chano, Diego e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno (09), Bura (14), Fati (24), Eric Veiga (46), Belkheir (49), Andrezinho (55), Tomás Domingos (78) e Marcos Valente (86).

Assistência: Cerca de 1.100 espetadores.