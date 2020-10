Mafra eliminado da Taça de Portugal pelo Fontinhas nos Açores

O Mafra, que lidera a 2.ª Liga, foi este sábado eliminado da Taça de Portugal, ao perder por 1-0 com o Fontinhas, equipa açoriana que se estreia esta época no Campeonato de Portugal.

A partida, disputada no Estádio Municipal da Praia da Vitória (campo emprestado ao Grupo Desportivo das Fontinhas, que mantém o seu em obras), teve apenas um golo, de Daniel Esteves, quando já se antevia o prolongamento.

O Mafra entrou mais forte no jogo, com mais posse de bola e maior pressão sobre o meio-campo do Fontinhas, mas a equipa da casa conseguiu impor-se e esbater a superioridade do adversário.

Apesar de alguns lances de bola parada, foram poucas as oportunidades de golo numa primeira parte equilibrada.

Aos 21 minutos, Carlos Henrique saiu da pequena área do Mafra e Dani Esteves, com a baliza aberta, rematou ao lado, protagonizando, ainda assim, o lance com maior perigo do primeiro tempo.

Os açorianos entraram na segunda parte com vontade e logo aos 48 minutos Bruno Mendonça rematou com perigo à baliza do Mafra, com a bola a passar muito perto da trave.

No entanto, com o avançar do tempo, o plantel do Fontinhas, composto por alguns jogadores não profissionais, acabou por demonstrar algum cansaço.

O Mafra passou grande parte da segunda parte com toda a equipa no meio-campo do adversário, mas apesar da pressão não conseguiu concretizar.

Lee, que entrou em jogo já na segunda parte, teve a melhor oportunidade, na cara do guardião do Fontinhas, Gonçalo Toste, que conseguiu desviar a bola.

O golo da partida chegaria no segundo minuto do tempo de compensação, com um passe em profundidade para Dani Esteves, que passou pelo guarda-redes e atirou a bola para o fundo da baliza do Mafra.

Jogo no Estádio Municipal da Praia da Vitória, nos Açores.

Fontinhas - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador: 1-0, Daniel Esteves, 90+2 minutos.

Equipas:

- Fontinhas: Gonçalo Toste, Diogo Moniz, Miguel Oliveira, Diogo Careca, Itto Cruz, João Peixoto, Joazimar Stebh, Jordanes Medeiros (Odiquir Cá, 70), Luciano Serpa, Bruno Mendonça (Edelino Ié, 62) e Dani Esteves.

Suplentes: Rafael Caetano, João Dias, Francisco Viveiros, Vasco Mendes e Gustavo Martins.

Treinador: Francisco Agatão.

- Mafra: Carlos Henrique, Tomás Domingos, Miguel Lourenço (Campos, 43), Bruno, Gui Ferreira, Andrézinho, Kaka (Lee, 78), Cuca, Rodrigo Martins (Carlos Daniel, 65), Camará e Moura (Ismael, 78).

Suplentes: Godinho, João Graça e Barbosa.

Treinador: Filipe Candido.

Árbitro: David Silva.

Ação disciplinar: Cartão amarelo Itto Cruz (15), Bruno (30), Diogo Careca (72).

Assistência: 210 espetadores.