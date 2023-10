Mafra-Feirense, 3-1 (a.p.): Equipa de Silas atuou em superioridade numérica no prolongamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra venceu este domingo na receção ao Feirense, por 3-1, após prolongamento, e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Num confronto entre duas formações da Liga Sabseg, que atravessavam um bom momento na temporada, ambas com três triunfos consecutivos, acabou por ser o Mafra a seguir em frente na Taça, com vitória no prolongamento, numa altura em que a equipa de Jorge Silas já atuava em superioridade numérica.

A jogar em casa, a formação da zona Oeste mostrou desde cedo maior dinâmica coletiva, e chegou sem surpresa à vantagem aos 41 minutos, através de um remate cruzado de Diogo Almeida, já depois de o Mafra ter desperdiçado várias situações para abrir o ativo.

Em desvantagem no marcador, o Feirense reagiu ainda antes do intervalo, com Zidane Banjaqui a falhar o empate em zona frontal, atirando por cima da barra da baliza mafrense, após passe de Ochowechi.

Na segunda parte, o Mafra voltou a entrar melhor, mas continuou a mostrar-se bastante perdulário no momento da finalização.

Contra a corrente do jogo, aos 64 minutos, um remate feliz de Dudu, desviou num defensor do Mafra e traiu o guarda-redes Ólafsson, dando o empate ao Feirense.

O Mafra voltou à carga e esteve perto do 2-1, logo a seguir, por Balbúrdia, num cabeceamento defendido a custo pelo guarda-redes do Feirense.

No período de descontos, Guilherme Ferreira, defesa central do Feirense, foi expulso por acumulação de amarelos, mas o jogo encaminhou-se para o prolongamento.

Com mais uma unidade em campo, o Mafra balanceou-se para o ataque e viria a marcar o 2-1, por Balbúrdia, numa bola cabeçeada pelo médio angolano, que desviou num defesa do Feirense e traiu o guarda-redes Pedro Mateus, na sequência de um cruzamento de Pontus Texel.

Ainda antes do final, Andreas Nibe Hansen na grande área selou o apuramento do Mafra na Taça de Portugal, num remate bem-sucedido, com alguma sorte.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Mafra

Mafra - Feirense, 3-1 (após prolongamento)

Ao intervalo: 1-0

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 2-1.

Marcadores:

1-0, Diogo Almeida, 41 minutos.

1-1, Dudu, 64.

2-1, Balbúrdia, 99.

3-1, Andreas Nibe Hansen, 110.





Equipas:

- Mafra: Elías Ólafsson, Ousmane Diao (Pontus Texel, 91), João Goulart, Bak, André Lopes, Chris Kouakou (Pedro Bravo, 59), Miguel Sousa (Maddi Queta, 90+7), Andreas Nibe Hansen, Mesaque Djú (Balbúrdia, 65), Diogo Almeida (Moreno, 81) e Lucas Gabriel (Lind, 91).

(Suplentes: Diogo Santos, Pedro Bravo, Moreno, Gabi, Maddi Queta, Pontus Texel, Lind, Rodri e Balbúrdia).

Treinador: Jorge Silas.

- Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Guilherme Ferreira, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Washington (Ronaldo, 58), Henrique Jocú, Malam Camará (Picas, 46), Rúben Alves (Dudu, 46), Oche Ochowechi (Diogo Brás, 72) e Zidane Banjaqui (Castro, 72).

(Suplentes: Cássio, Wellington, Cláudio, Diogo Brás, Ronaldo, Paredes, Picas, Castro e Dudu).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Guilherme Ferreira (52 e 90+1) Mesaque Djú (61), Ousmane Diao (80) e Dudu (80). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Guilherme Ferreira (90+1).

Assistência: cerca de 700 espetadores.