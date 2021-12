Mafra-Moreirense, 3-1: manhã histórica para os mafrenses

O Mafra apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Moreirense por 3-1, no Municipal de Mafra, alcançando a melhor prestação da sua história na prova rainha.

O Moreirense foi a primeira equipa a marcar, por Yan Matheus (26'), mas uma grande penalidade convertida por Bura (42') permitiu aos saloios empatar ainda antes do intervalo. Mesmo a jogar com 10, por expulsão de Gui Ferreira, o Mafra dominou completamente a segunda parte do jogo e Pedro Barcelos (79') e Andrezinho (85') ofereceram a passagem aos 'quartos'.

Após oportunidades repartidas, o guarda-redes Renan nada pôde fazer aos 26 minutos perante nova investida dos minhotos, num lance em que Yan Matheus recebeu a bola encostado à linha, combinou com Rafael, que amorteceu à entrada da área para o brasileiro rematar colado ao poste esquerdo de Renan, fazendo o seu terceiro golo na taça.

Aos 33 minutos o Mafra sofreu um novo contratempo, com o capitão Gui Ferreira a ser expulso após um despique com Gonçalo Franco.

Quando se pensava que o Moreirense tinha tudo para resolver o jogo e a eliminatória, o Mafra cresceu no encontro e chegou ao empate, numa grande penalidade convertida por Bura, aos 42'.

Mesmo reduzido a 10, o Mafra entrou na segunda parte por cima no jogo e Rodrigo Martins foi o mais ameaçador dos saloios. Sempre pelo lado esquerdo do ataque, o extremo não deu descanso ao marcador direto, Paulinho, e foi o homem do jogo.

Depois de lances sempre protagonizados por Rodrigo Martins, e em que Tomás Domingos e Bruno Silva não conseguiram concluir com êxito, o Mafra chegou finalmente à vantagem. Na sequência de pontapé de canto, Bura saltou mais alto ao segundo poste e cabeceou para o miolo da pequena área, onde Pedro Barcelos não desperdiçou.

Aos 85 minutos, Andrezinho cravou a cereja no topo de uma grande exibição do Mafra. Após uma jogada de tabelas curtas com Tomás Domingos e Rodrigo Martins, arrancou para a baliza, tirou um defesa do caminho e rematou para o poste mais distante, deixando Pasinato estendido no relvado e fazendo o 3-1 que pôs um ponto final no encontro.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Moreirense, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Yan Matheus, 26 minutos.

1-1, Bura, 42' (grande penalidade).

2-1, Pedro Barcelos, 79'.

3-1, Andrezinho, 85'.

Equipas:

- Mafra: Renan, Bura, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Aparício, Bruno Silva (Inácio Miguel, 82), Tomás Domingos, Rodrigo Martins (Okitokandjo, 90+5), Andrezinho (Vitor Gabriel, 88) e Pedro Lucas (Leandrinho, 82).

(Suplentes: Miguel Santos, Okitokandjo, Leandrinho, Chano, Diego, Vítor Gabriel e Inácio Miguel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Moreirense: Pasinato, Rosic, Artur Jorge, Abdu (Pedro Amador, 84), Ibrahima (Jambor, 58), Pires (Derik, 58), Yan Matheus (Galego, 84), Sori Mané, Paulinho, Franco (André Luís, 46) e Rafael.

(Suplentes: Miguel, André Luís, Pedro Amador, Steven Vitória, Jambor, Derik e Galego).

Treinador: Lito Vidigal.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (13), Gui Ferreira (28 e 33), Sori Mané (31), Pedro Pacheco (69) e Artur Jorge (78). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gui Ferreira (33).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.