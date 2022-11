Mafra-Porto, em direto

há 3 horas 16:33

Ricardo Sousa reconhece "jogo especial"

Do lado do Mafra, o técnico Ricardo Sousa reconheceu tratar-se de um momento diferente. "Vai ser um jogo especial, sem dúvida. O FC Porto é a casa que me criou. O nome Sousa vai estar sempre ligado à história do FC Porto. Vai ser especial, mas é um jogo em que não vou abdicar das minhas convicções e vou defender o Mafra até à minha última gota de suor", garantiu o treinador do Mafra, que, como jogador, vestiu a camisola dos azuis e brancos, antes de sublinhar: "É um adversário difícil, mas não é impossível. Sabemos que eles são favoritos, mas não nos vamos resignar a isso. Temos as nossas armas, os nossos adeptos e vamos à luta num ambiente que certamente nunca vivemos em Mafra."