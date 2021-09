Mafra vence na Sertã e apura-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

O Mafra, atual quinto classificado da 2.ª Liga, confirmou este sábado o favoritismo e assegurou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 1-0 no estádio do Sertanense, do quarto escalão.

A equipa visitante entrou a 'mandar' no jogo, perante um Sertanense mais expectante e a espreitar o contra-ataque, e criou algumas oportunidades de golo nos primeiros 15 minutos do desafio, sem, no entanto, as concretizar.

Logo aos dois minutos, Andrés aproveita uma incursão pelo lado direto do seu ataque para centrar atrasado para o coração da área onde apareceu Lucas, em posição frontal, a rematar por cima da baliza. Dois minutos depois foi o avançado Stevy quem apareceu a responder no centro da área a um cruzamento do lado direito, mas o guarda-redes da equipa da casa antecipou-se e agarrou a bola.

Sem materializar a sua superioridade inicial, o Mafra viu a equipa do Sertanense, hoje com Frederico Rodrigues no banco devido a suspensão do treinador Natan Costa, começar a crescer no jogo e a criar algumas oportunidades junto da baliza de Renan.

Jamerson e Muacir tiveram duas ocasiões para abrir o marcador, mas a defesa do Mafra afastou a bola para canto, aos 12 e 16 minutos, com os avançados da casa a terem uma sucessão de remates dentro da área, à passagem dos 18 minutos, com a bola a embater na muralha defensiva.

A partir daqui a toada foi de equilíbrio, com a equipa do Sertanense, que milita no Campeonato de Portugal, a criar um lance de grande perigo mesmo em cima do apito final da primeira parte. Nicolas Meek, no entanto, falhou a cabeçada em posição privilegiada no coração da área.

Com o nulo no marcador, o segundo tempo começou novamente com o Mafra a querer mandar no jogo, tendo criado uma oportunidade soberana aos 57, mas com o remate do avançado Stevy a sair ligeiramente ao lado do poste.

O Sertanense voltou a equilibrar o desafio e começou a acercar-se da baliza de Renan, construindo várias oportunidades, mas sem concretizar.

A toada de equilíbrio manter-se-ia até aos 83 minutos, momento em que o Mafra marcou o golo da vitória. Num cruzamento da direita, a defesa do Sertanense tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para a entrada da área, onde surgiu Andrés a rematar forte e rasteiro, carimbando o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na Sertã.

Sertanense - Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Leandrinho, 83 minutos.

Equipas:

- Sertanense: Daniel Azevedo, Diogo Pimenta (Anthony, 83), Luís Martins, Kevin Saldarriaga, Mauro Santos, Muacir Cassama, Rafael Pinto, Vítor Rocha, Pedro Leão, Nicolas Meek (Karamoko, 63), Jamerson Jesus.

(Suplentes: Rafael Serra, David Branco, Alexandre Lopes, Danilo Andrade, Anthony, Karamoko, Kevin Ibouka).

Treinador: Frederico Rodrigues.

- CD Mafra: Renan, Pacheco, Barcelos, Bruno, Stevy, Andrés (Wenderson, 84), Lucas (Gabriel, 60), Leandro C., Chano (Inácio, 60), Leandro S., Kikas (Lucas, 70).

(Suplentes: Filipe, Lee, Aparício, Wenderson, Lucas, Inácio, Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (17), Pimenta (20), Kevin (57).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.