Manuel Oliveira apita FC Porto-Académico Viseu

A Federação Portuguesa de Futebol já divulgou, esta terça-feira, o árbitro para a partida da 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Académico fr Viseu. A escolha federativa recaiu em Manuel Oliveira, da AF Porto, para apitar o encontro, ao passo que o VAR é Luís Ferreira.





Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro serão os árbitros assistentes, com André Castro como 4º árbitro. O assistente do VAR será Nélson Cunha. O jogo, no Estádio do Dragão, vai ser disputado esta 4ª feira, a partir das 20h45.