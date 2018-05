Marcelo Rebelo de Sousa marca presença no Jamor para assistir à final da Taça de Portugal. Desfeitas as dúvidas sobre se estaria mesmo no Aves-Sporting, o Presidente da República explicou aos jornalistas por que motivo decidiu ir."A razão decisiva para estar aqui é essa: a imagem de Portugal no Mundo. Portugal e desporto português não se confundem com o que se passou esta semana. que fique claro aqui mas principalmente lá fora, quando estamos a um mês do Mundial. Esta ideia é fundamental: Portugal e desporto português não se confundem com o que aconteceu e explicam a minha presença. É uma festa, tem tradição, há uma razão decisiva e o Presidente da República tem de pensar no interesse nacional, que é a imagem de Portugal no Mundo, que espero que saia reforçada, para entrarmos com mais força no Mundial do que quando saímos do Europeu", disse o Chefe de Estado.