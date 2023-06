Marcelo Rebelo de Sousa: «As chances são quatro para um a favor do FC Porto»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já está no Estádio Nacional do Jamor e falou aos jornalistas antes do apito inicial do jogo entre Sp. Braga e FC Porto. Apesar de ser adepto dos minhotos, o chefe de Estado garantiu que não tomará partido por nenhuma equipa nesta tarde."Espero um grande jogo, duas grandes equipas, sendo que uma esteve quase a ganhar a Liga e a outra teve de fazer muito e teve sorte para ficar no 3º lugar. Está um dia ótimo, são duas equipas do Norte aqui no Jamor e espero que ganhe o melhor. Sou sócio de uma equipa [Sp. Braga] desde os 7 anos, mas é como se não fosse, consigo ser neutro. Nesta final, sendo realista, as chances são quatro para um a favor do FC Porto", começou por explicar, realçando o facto de ter assistido à final feminina há uma semana: "A Taça é uma magia única, é diferente de tudo. Às vezes há prolongamento e penáltis, até ao fim há jogo. Vi muita gente do norte a deslocar-se para assistir ao último jogo da época. No entanto, deve dizer que foi com muito carinho que assisti há uma semana à final das mulheres, que ainda não estão ser tratadas igualmente como os homens pelos portugueses, mas pela Federação estão".