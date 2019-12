Marinhense à procura de fazer história

Embalado pela melhor fase de resultados da época, o Marinhense recebe o Rio Ave com o objetivo de atingir os quartos-de-final da Taça de Portugal pela primeira vez na história.

A equipa perdeu apenas um dos últimos dez jogos oficiais e desde que Andrés Madrid assumiu o comando passou a revelar maior consistência defensiva, o que explica a subida de forma dos vidreiros, que, curiosamente, começaram a Taça de Portugal com uma derrota nos penáltis diante do Fátima. Depois da repescagem, afastaram Montalegre, Fátima (no reencontro) e Sintra Football e chegaram a esta fase sem sofrer golos.

A equipa está praticamente na máxima força, já que apenas o defesa Pedro Rodrigues se encontra lesionado. Leandro Antunes é o melhor marcador do Marinhense na prova, com três golos (mais nove no Campeonato de Portugal), e promete ser uma das setas apontadas à baliza vila-condense.